Экс-спортдиректор «Оренбурга» ответил, может ли клуб быть причастен к делу «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил, может ли южноуральский клуб быть причастен к делу московского «Торпедо».

Ранее Александр Добровинский, адвокат арестованного владельца «Торпедо» Леонида Соболева, заявил: «Если «Торпедо» будет лишено очков совершенно надуманно, то тогда поднимается другой клуб — «Оренбург». Говорят, что, если на небе зажигаются звёзды, это кому-то нужно».

— Адвокат владельца «Торпедо» предположил, что к делу может быть причастен «Оренбург», может ли это быть правдой?

— Когда предъявляются такого рода обвинения, никто не будет выносить это на общее обозрение, если нет фактуры. Значит, обвинения в сторону «Торпедо» имеют место быть — должны реагировать. Не думаю, что это дело сфабриковано ради чьего-то интереса. Как «Оренбург» может быть причастен? Если всего этого не было, никаких последствий и не будет. А если у адвоката Соболева, владельца «Торпедо», есть доказательства, что «Оренбург» причастен к этому делу, пусть показывает их. Это ерунда — есть факты, а додумывать можно что угодно», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, Скородумова и бухгалтера клуба Елену Волкову на два месяца.