«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в женском ЧР благодаря голу прямым ударом с углового

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским «Локомотивом» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 83-й минуте прямым ударом с углового забила София Иванова.

«Локомотив» проиграл второй матч подряд в Суперлиге и с 22 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, «Крылья Советов» (18 очков) идут шестыми.

В следующем туре 19 июля «Локомотив» примет ЦСКА, «Крылья Советов» 12 июля сыграют в гостях с «Чертаново».

В другом матче дня «Звезда-2005» дома одержала минимальную победу над красноярским «Енисеем».