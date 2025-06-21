«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в женском ЧР благодаря голу прямым ударом с углового

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским «Локомотивом» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 83-й минуте прямым ударом с углового забила София Иванова.
«Локомотив» проиграл второй матч подряд в Суперлиге и с 22 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, «Крылья Советов» (18 очков) идут шестыми.
В следующем туре 19 июля «Локомотив» примет ЦСКА, «Крылья Советов» 12 июля сыграют в гостях с «Чертаново».
В другом матче дня «Звезда-2005» дома одержала минимальную победу над красноярским «Енисеем».