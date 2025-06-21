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В Испании оценили вероятность возвращения Мбаппе на поле на групповом этапе клубного ЧМ

В Испании оценили вероятность возвращения Мбаппе на поле на групповом этапе клубного ЧМ
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Возвращение на поле нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на групповом этапе клубного чемпионата мира оценивается как маловероятное. Об этом сообщает испанская радиосеть Cadena SER.

По информации источника, в «Королевском клубе» не хотят рисковать здоровьем 26-летнего футболиста, недавно переболевшего острым гастроэнтеритом. Скорее всего, Мбаппе сыграет на турнире уже на стадии плей-офф в случае прохода «сливочных» туда.

«Реалу» предстоит провести ещё два матча на групповом этапе клубного чемпионата мира. 22 июня команда Хаби Алонсо встретится с «Пачукой». 27 июня испанский гранд сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Мбаппе был выписан из больницы в пятницу, 20 июня.

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