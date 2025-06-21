В Испании оценили вероятность возвращения Мбаппе на поле на групповом этапе клубного ЧМ

Возвращение на поле нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на групповом этапе клубного чемпионата мира оценивается как маловероятное. Об этом сообщает испанская радиосеть Cadena SER.

По информации источника, в «Королевском клубе» не хотят рисковать здоровьем 26-летнего футболиста, недавно переболевшего острым гастроэнтеритом. Скорее всего, Мбаппе сыграет на турнире уже на стадии плей-офф в случае прохода «сливочных» туда.

«Реалу» предстоит провести ещё два матча на групповом этапе клубного чемпионата мира. 22 июня команда Хаби Алонсо встретится с «Пачукой». 27 июня испанский гранд сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Мбаппе был выписан из больницы в пятницу, 20 июня.

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