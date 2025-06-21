Португальский агент предположил стоимость Батракова, Кисляка и Тюкавина в Европе

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о предположительной стоимости российских футболистов Алексея Батракова, Матвея Кисляка и Константина Тюкавина в Европе.

«Перейти в Европу могут не только Батраков или Кисляк. Ещё отметил бы Тюкавина, несмотря на его травму. Считаю, что европейские клубы вполне могут оценить Батракова в € 18-20 млн. Тюкавин — дороже, уже даже под 30 миллионов. О Кисляке сейчас трудно сказать, но около 15 миллионов из Европы могли бы предложить.

Насколько их переезд вероятен — другой вопрос. Только если их клубы заинтересованы в продаже, а игроки тоже желают попробовать себя за границей. Поверьте, это далеко не всегда так очевидно. Думаю, что ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» не готовы отпускать их просто так — торговаться точно будут. У этих игроков есть возможность уехать, но и определённый скепсис тоже есть», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме Чанов: самое главное, что в ЦСКА Пьянич передал опыт Кисляку

Сколько стоят молодые футболисты: