Александр Гришин: Николич и Федотов задали Челестини высокую планку в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о назначении Фабио Челестини новым главным тренером московской команды.

«Я особо не следил за Челестини, только прочитал, что он проповедует атакующий футбол. Будет интересно, как он будет выстраивать игру ЦСКА. Большой минус в том, что до начала сезона мало времени. Как он будет всё выстраивать? Тем более первый матч в Суперкубке России с «Краснодаром», где сыгранный состав и нет потерь ключевых футболистов. Армейцам будет тяжеловато, потому что у ЦСКА будет проходить привыкание к новому тренеру и его тренировочному процессу.

По крайней мере, будет интересно наблюдать за ЦСКА в этом сезоне. У клуба адекватное руководство, поэтому наверняка определились с поставленной задачей перед тренером. Но Николич и Федотов задали Челестини высокую планку, выиграв два Кубка России и завоевав серебро с бронзой. ЦСКА всегда ставил высокие задачи, однако конкурентов в РПЛ много», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.