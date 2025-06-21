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Александр Гришин: Николич и Федотов задали Челестини высокую планку в ЦСКА

Александр Гришин: Николич и Федотов задали Челестини высокую планку в ЦСКА
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Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера красно-синих.

«Я особо не следил за Челестини, только прочитал, что он проповедует атакующий футбол. Будет интересно, как он будет выстраивать игру ЦСКА. Большой минус в том, что до начала сезона мало времени. Как он будет всё выстраивать? Тем более первый матч в Суперкубке России с «Краснодаром», где сыгранный состав и нет потерь ключевых футболистов. Армейцам будет тяжеловато, потому что у ЦСКА будет проходить привыкание к новому тренеру и его тренировочному процессу.

По крайней мере, будет интересно наблюдать за ЦСКА в этом сезоне. У клуба адекватное руководство, поэтому наверняка определились с поставленной задачей перед тренером. Но Николич и Федотов задали Челестини высокую планку, выиграв два Кубка России и завоевав серебро с бронзой. ЦСКА всегда ставил высокие задачи, однако конкурентов в РПЛ много», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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