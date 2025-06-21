«Ахмат» объявил об уходе боснийского легионера

Боснийский защитник Ясмин Челикович покинул «Ахмат», сообщается в телеграм-канале грозненского клуба.

Контракт с 26-летним футболистом был расторгнут по согласию сторон.

Челикович перешёл в «Ахмат» летом 2023 года, проведя за клуб 29 матчей и отметившись одним забитым голом. Прошлый сезон легионер провел в аренде в греческом «Панетоликосе».

В минувшем сезоне «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей екатеринбургский «Урал». После первой стыковой игры команду покинул главный тренер Сергей Ташуев. Позднее «Ахмат» возглавил Александр Сторожук, который ранее работал в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».