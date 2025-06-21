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«Милан» не продаст Леау дешевле € 80-90 млн, он интересен «Арсеналу» и «Челси» — источник

«Милан» не продаст Леау дешевле € 80-90 млн, он интересен «Арсеналу» и «Челси» — источник
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«Милану» необходимо продать футболистов, чтобы приобрести игроков, необходимых для усиления команды. С этой целью может быть осуществлён трансфер на выход крайнего нападающего Рафаэла Леау. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, на официальном уровне португальский вингер никогда не просил о своей продаже, однако ему известно об интересе со стороны «Арсенала», «Челси», «Баварии» и саудовских клубов. «Россонери» дали понять следящим за Леау командам, что не продадут 26-летнего игрока дешевле, чем за € 80-90 млн. При этом подчёркивается, что на текущий момент итальянский гранд не получал конкретных предложений по Леау.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Леау с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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