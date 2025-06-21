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«Интер» Милан — «Урава Ред Даймондс»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00

«Интер» Милан — «Урава Ред Даймондс»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00
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Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы E клубного чемпионата мира, в котором встретятся итальянский «Интер» и японский «Урава Ред Даймондс». Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дахане Бейдой (Мавритания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре «Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (1:1), а «Урава Ред Даймондс» уступил аргентинскому клубу «Ривер Плейт» (1:3).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
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