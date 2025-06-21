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Червиченко: в российском футболе весёлые времена — вопросов с каждым разом всё больше

Червиченко: в российском футболе весёлые времена — вопросов с каждым разом всё больше
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что сейчас у него есть много вопросов к происходящему в российском футболе.

«В российском футболе сейчас весёлые времена. Что поделаешь? Эти времена весёлые ещё и в плане того, что подтверждается всё безобразие, которое происходит с нашими судьями. У нас ещё запутанность в плане регламента — кто заходит и выходит? У РФС штат практически на 1000 человек, а обычные правила подготовки к сезону проработать не могут. Вопросов с каждым разом появляется всё больше и больше. После ситуации с «Торпедо» вновь дискуссия, кто должен войти. «Оренбург» или «Урал»? По документам «Оренбург», но по справедливости все понимают, что должен быть «Урал».

А всё из-за того, что никто чётко не прописал все возможные варианты на все случаи жизни. Для меня странно, что люди, которые давно в футболе, не готовы к тому, что какая-то команда может обанкротиться или не получить лицензию. Проверка как раз и проводится для того, чтобы кто-то эти лицензии не получал. Раз есть процесс, значит, должны быть различные варианты исхода. Смешно, что процесс прописали, но выход из ситуации – нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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