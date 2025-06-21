«Арсенал» определился с заменой для Парти, близкого к уходу — Mirror

«Арсенал» рассматривает 31-летнего полузащитника «Брентфорда» Кристиана Нёргора в качестве потенциальной замены для 32-летнего Томаса Парти, близкого к уходу из лондонского клуба. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, с учётом возраста датчанина «пчёлы» могут отпустить его в стан «канониров» за символическую плату.

Контракт Парти с «Арсеналом» заканчивается 30 июня. Ранее СМИ писали об интересе к ганскому игроку со стороны турецких клубов.

В минувшем сезоне Нёргор принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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