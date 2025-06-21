«Интер» Милан — «Урава Ред Даймондс»: Ватанаби забил за японскую команду на 11-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы E клубного чемпионата мира, в котором встречаются итальянский «Интер» и японский «Урава Ред Даймондс». Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дахане Бейдой (Мавритания). На данный момент счёт 1:0 в пользу «Урава Ред Даймондс». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Рёма Ватанаби на 11-й минуте вывел «Урава Ред Даймондс» вперёд.

В 1-м туре «Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (1:1), а «Урава Ред Даймондс» уступил аргентинскому клубу «Ривер Плейт» (1:3).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.