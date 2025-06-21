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Алонсо провёл беседу с Винисиусом, отметив недостатки в его игре — Sport.es

Алонсо провёл беседу с Винисиусом, отметив недостатки в его игре — Sport.es
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Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо обсудил с нападающим Винисиусом Жуниором его игру после матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). Об этом сообщает Sport.es.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

По информации источника, испанский специалист отметил, что бразильский футболист не всегда выполнял свою задачу на поле, в частности, в отношении прессинга соперника. Алонсо попросил Винисиуса сосредоточиться на командной игре и не избегать работы без мяча.

Подчёркивается, что новый тренер «сливочных» понимает сложность задачи сделать игру Винисиуса более командной, однако осознаёт, что в случае успеха это сильно поможет «Реалу».

Напомним, «Реал» объявил о назначении Алонсо 25 мая.

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