Алонсо провёл беседу с Винисиусом, отметив недостатки в его игре — Sport.es

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо обсудил с нападающим Винисиусом Жуниором его игру после матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, испанский специалист отметил, что бразильский футболист не всегда выполнял свою задачу на поле, в частности, в отношении прессинга соперника. Алонсо попросил Винисиуса сосредоточиться на командной игре и не избегать работы без мяча.
Подчёркивается, что новый тренер «сливочных» понимает сложность задачи сделать игру Винисиуса более командной, однако осознаёт, что в случае успеха это сильно поможет «Реалу».
Напомним, «Реал» объявил о назначении Алонсо 25 мая.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: