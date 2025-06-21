Алонсо провёл беседу с Винисиусом, отметив недостатки в его игре — Sport.es

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо обсудил с нападающим Винисиусом Жуниором его игру после матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский специалист отметил, что бразильский футболист не всегда выполнял свою задачу на поле, в частности, в отношении прессинга соперника. Алонсо попросил Винисиуса сосредоточиться на командной игре и не избегать работы без мяча.

Подчёркивается, что новый тренер «сливочных» понимает сложность задачи сделать игру Винисиуса более командной, однако осознаёт, что в случае успеха это сильно поможет «Реалу».

Напомним, «Реал» объявил о назначении Алонсо 25 мая.

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