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Белоус: вся ситуация с «Торпедо» прискорбна, могу только посочувствовать болельщикам клуба

Белоус: вся ситуация с «Торпедо» прискорбна, могу только посочувствовать болельщикам клуба
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал ситуацию в московском «Торпедо». Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Безусловно, арест владельца «Торпедо» повлияет на команду. Самое главное, чтобы это не повлияло на стройку стадиона и спортивных объектов, которые в самом разгаре. Как я понимаю, Соболев — не единственный владелец «Торпедо». Плюс есть ещё директор. Но вся эта ситуация прискорбна. Скорее всего, доказательная база существует, раз принято решение судьёй. Я могу только развести руками и посочувствовать болельщикам «Торпедо». В российском футболе сейчас сложные времена, тем более ещё был недопуск нас до международных соревнований», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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