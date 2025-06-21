Агент Бийола уверен, что «Удинезе» переведёт ЦСКА процент от продажи игрока в «Лидс»

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, выразил уверенность, что итальянский клуб переведёт ЦСКА процент от потенциальной продажи футболиста в «Лидс».

— Есть ли уверенность, что «Удинезе» переведёт ЦСКА процент от продажи Бийола в «Лидс»?

— Я не верю, что с этим могут возникнуть проблемы. Потому что «Удинезе» быстро сработал, когда покупал Яку у ЦСКА в 2022 году, и уважал договорённости между клубами, — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что московскому ЦСКА полагается 10% от суммы. Защитник являлся футболистом красно-синих с 2018 по 2022 год, когда он перешёл в «Удинезе».

В минувшем сезоне 26-летний Бийол принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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