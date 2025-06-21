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«Реал» отказался от покупки Штиллера, клубу интересны Родри и Мак Аллистер — AS

«Реал» отказался от покупки Штиллера, клубу интересны Родри и Мак Аллистер — AS
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Мадридский «Реал» отказался от идеи покупки полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера, который рассматривался в качестве потенциальной замены для Тони Крооса и Луки Модрича. Об этом сообщает AS.

По информации источника, приоритетной целью «сливочных» являлся хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди, однако он принял решение перейти в «Арсенал». После этого «Королевский клуб» отказался от кандидатуры Штиллера, так как хочет, чтобы его состав усилил футболист с гарантированным качеством.

Подчёркивается, что «Реал» считает идеальным вариантом покупку Родри («Манчестер Сити»), Алексиса Мак Аллистера («Ливерпуль») или Энцо Фернандеса («Челси»). Но руководство испанского гранда понимает, что это очень дорогие футболисты. «Сливочные» могут отложить поиск полузащитника профиля Крооса и Модрича до августа.

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