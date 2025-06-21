«Интер» Милан — «Урава Ред Даймондс»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы E клубного чемпионата мира, в котором встретятся итальянский «Интер» и японский «Урава Ред Даймондс». Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дахане Бейдой (Мавритания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Интер» Милан: Зоммер, де Врей, Дармиан, Аугусто, Залевски, Барелла, Аслани, Энрике, Димарко, Мартинес, Эспозито.

«Урава Ред Даймондс»: Нисикава, Боза, Исихара, Хейбротен, Ватанаби, Савио, Густафссон, Ясуи, Наганума, Мацуо, Канеко.

В 1-м туре «Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (1:1), а «Урава Ред Даймондс» уступил аргентинскому клубу «Ривер Плейт» (1:3).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.