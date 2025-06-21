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ЦСКА — «Зенит»: красно-синие ведут в счёте после первого тайма матча женской Суперлиги

ЦСКА — «Зенит»: красно-синие ведут в счёте после первого тайма матча женской Суперлиги
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В эти минуты в спортивном городке комплекса «Лужники» (Москва) проходит матч 13-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд, в котором встречаются московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Счёт после первого тайма 1:0 в пользу ЦСКА. Игру в прямом эфире можно смотреть на канале «Матч ТВ».

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
21 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Перерыв
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Петрова – 43'    

На 43-й минуте единственный мяч забила футболистка ЦСКА Татьяна Петрова.

В сезоне-2024 «Зенит» выиграл женскую Суперлигу, набрав 68 очков в 24 турах. Футболистки ЦСКА стали вторыми (62 очка). В финале Суперкубка России среди женских команд, который прошёл 8 июня, «Зенит» переиграл «Локомотив» со счётом 3:0.

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