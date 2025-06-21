Белоус — о Челестини в ЦСКА: чемпионат Швейцарии и в подмётки не годится РПЛ

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о назначении Фабио Челестини новым главным тренером московского ЦСКА.

«Естественно, чемпионат Швейцарии и в подмётки не годится РПЛ. Там есть два-три нормальных клуба, а остальные — статисты. Посмотрим, как Челестини удастся выстроить ЦСКА, который в последние месяцы шёл по восходящей линии. Пожелаем ему удачи!» — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.