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ЦСКА договорился о продлении контракта с Миланом Гаичем — источник

ЦСКА договорился о продлении контракта с Миланом Гаичем — источник
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Правый защитник московского ЦСКА Милан Гаич продолжит выступления за московский клуб. Как сообщает Bobsoccer, стороны договорились о продлении контракта с сербом, чьё трудовое соглашение истекало летом текущего года.

Милан Гаич перебрался в ЦСКА летом 2022 года из сербской «Црвены Звезды». В минувшем сезоне 29-летний латераль принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и 10 раз появился на поле в матчах Фонбет Кубка России. На счету футболиста один забитый мяч.

ЦСКА в сезоне-2024/2025 завоевал Кубок России, в финальном матче победив «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)). В чемпионате России красно-синие заняли третье место с 59 очками в 30 матчах.

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