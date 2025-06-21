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Стало известно, насколько прибыльным является бизнес Алекса Фергюсона — The Sun

Стало известно, насколько прибыльным является бизнес Алекса Фергюсона — The Sun
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Бизнес бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона за прошлый год принёс своему владельцу £ 2,7 млн. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, общие активы компании ACF Sports Promotions Limited оцениваются в £ 26,9 млн. Своё дело специалист открыл более четырёх десятилетий назад.

Ранее Фергюсон работал в качестве официального представителя «красных дьяволов», его зарплата составляла £ 2,1 млн в год, однако новый совладелец команды сэр Джим Рэтклифф освободил его от этой должности.

ACF Sports Promotions Limited занимается организацией всей коммерческой деятельности Фергюсона.

Алекс Фергюсон был главным тренером «МЮ» с 1986 по 2013 год.

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