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Владимир Гранат: Джикии не представится другого шанса сыграть за границей

Владимир Гранат: Джикии не представится другого шанса сыграть за границей
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Бывший футболист Владимир Гранат высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор». Ранее о том, что футболист близок к переходу в турецкий клуб, сообщил «Чемпионат».

«Если у Джикии нет хороших предложений от клубов РПЛ, можно попробовать свои силы в «Антальяспоре». У него подходящий возраст, если он хочет поиграть за границей. Думаю, другого шанса ему не представится. Каждый футболист, когда едет за рубеж, испытывает новые ощущения. С опытом и качествами Георгия ему не стоит этого бояться», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сезон-2024/2025 31-летний Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», которые ранее не получили лицензию РФС-1 и заявили о приостановлении деятельности. На счету защитника 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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