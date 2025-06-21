Белоус: «Зенит» переподписал возрастных Ерохина и Кержакова для сохранения традиций

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о продлении «Зенитом» контрактов с 38-летним голкипером Михаилом Кержаковым и 35-летним полузащитником Александром Ерохиным до конца сезона-2025/2026.

«Зенит» переподписал возрастных Ерохина и Кержакова не для усиления состава, а чтобы сохранить клубную традицию. Михаил — воспитанник петербургского футбола. Его присутствие в команде пойдёт на пользу молодым игрокам. Микроклимат дорогого стоит. А Александр всегда полезен: выходит на 15 минут и практически всегда забивает мячи», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.