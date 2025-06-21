«Кумир и образец». Ямаль поделился совместным фото с Неймаром из бассейна

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился совместной фотографией с бывшим игроком сине-гранатовых и сборной Бразилии Неймаром. На снимке футболисты совместно проводят отпуск в бассейне.

«Кумир и образец для подражания, спасибо тебе за всё. Всегда №1», — подписал фото Ламин Ямаль в своём аккаунте в соцсети.

Фото: Соцсети Ламина Ямаля

Ламин Ямаль в минувшем сезоне стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной». В Лиге чемпионов УЕФА каталонцы добрались до полуфинала, где уступили «Интеру». Неймар выступал за «Барселону» с июля 2013 по август 2017 года. С января 2025 года бразильский футболист выступает на родине в составе «Сантоса».