Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кумир и образец». Ямаль поделился совместным фото с Неймаром из бассейна

«Кумир и образец». Ямаль поделился совместным фото с Неймаром из бассейна
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился совместной фотографией с бывшим игроком сине-гранатовых и сборной Бразилии Неймаром. На снимке футболисты совместно проводят отпуск в бассейне.

«Кумир и образец для подражания, спасибо тебе за всё. Всегда №1», — подписал фото Ламин Ямаль в своём аккаунте в соцсети.

Фото: Соцсети Ламина Ямаля

Ламин Ямаль в минувшем сезоне стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной». В Лиге чемпионов УЕФА каталонцы добрались до полуфинала, где уступили «Интеру». Неймар выступал за «Барселону» с июля 2013 по август 2017 года. С января 2025 года бразильский футболист выступает на родине в составе «Сантоса».

Материалы по теме
Ламин Ямаль спародировал празднование Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций. Видео
Истории
Ламин Ямаль спародировал празднование Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android