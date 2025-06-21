Экс-игрок «Спартака» Леон Классен перешёл в «Дармштадт 98»

Бывший защитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Леон Классен перешёл из датского клуба «Лонгбю» немецкий «Дармштадт 98», выступающий во второй Бундеслиге.

«Леон Классен — техничный и сильный защитник с захватывающим профилем. Своей интенсивностью и готовностью он привносит компоненты, которые мы хотим воплотить в своей игре. За последние несколько лет — особенно в прошлом сезоне датской Суперлиги — Леон постепенно развивался, и мы все считаем, что переход в «Дармштадт 98» произошёл в самое подходящее время», — приводит слова спортивного директора клуба Пола Фирни официальный сайт.

Классен являлся футболистом красно-белых с января 2022 по июль 2024 года. Защитник провёл за московский «Спартак» 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны.