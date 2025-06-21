Колосков: не верю, что в РПЛ могут поменять «Торпедо» на «Оренбург» или «Урал»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о том, что «Оренбург» или «Урал» могут заменить московское «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге.

«РФС может проводить своё расследование, что он и делает. Митрофанов заявил, что он поручил соответствующему комитету провести собственное расследование. РФС вовремя среагировал. В силу компетенции и полномочий занимается делом «Торпедо».

Не верю, что клуб в РПЛ могут поменять на «Оренбург» или «Урал» при сегодняшней прозрачности судейства. Есть VAR, делегат матча, показывают по телевидению, есть пресса, которая всё видит. Как можно кого-то уговорить, чтобы судья свистнул несправедливо. Мне в это не верится. Но я частное лицо. А следственные органы пусть доказывают, что там на самом деле», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.