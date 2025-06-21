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ЖФК ЦСКА — ЖФК «Зенит»: сине-бело-голубые сравняли счёт на 69-й минуте

ЖФК ЦСКА — ЖФК «Зенит»: сине-бело-голубые сравняли счёт на 69-й минуте
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В эти минуты проходит матч 13-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд, в котором встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на поле в спортивном городке комплекса «Лужники» (Москва). На момент написания новости счёт 1:1.

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
21 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Петрова – 43'     1:1 Андреева – 69'     2:1 Ермакова – 87'    
Удаления: Яковлева – 90' / нет

На 69-й минуте полузащитница «Зенита» Алёна Андреева забила ответный мяч в ворота ЦСКА.

В сезоне-2024 санкт-петербургский «Зенит» выиграл женскую Суперлигу, набрав 68 очков в 24 турах. Футболистки ЦСКА стали вторыми (62 очка). В Суперкубке России среди женских команд, который прошёл 8 июня, «Зенит» переиграл «Локомотив» со счётом 3:0.

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