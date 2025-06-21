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«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025
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Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встретятся клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Мамелоди Сандаунз»: Уильямс, Купидо, Кекана, Лунга, Альенде, Макоена, Мудау, Зване, Лукас Рибейро, Рейнерс, Мэттьюз.

«Боруссия»: Кобель, Антон, Бенсебаини, Зюле, Коуто, Джоб Беллингем, Брандт, Грос, Свенссон, Нмеча, Гирасси.

В 1-м туре группового этапа клубного ЧМ «Боруссия» сыграла вничью с бразильским «Флуминенсе» (0:0), «Мамелоди Сандаунз» обыграл «Ульсан Хёндэ» (1:0) из Южной Кореи.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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