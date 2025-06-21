Экс-игрок «Аталанты» Иличич перешёл в «Копер»

Бывший полузащитник «Аталанты», «Фиорентины» и «Палермо» Йосип Иличич пополнил состав словенского «Копера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал контракт на один год. Предыдущей командой хавбека был «Марибор».

«Я рад новой, но такой знакомой обстановке – здесь я сделал первые шаги в клубном футболе.

Копер – футбольный город, фанаты заслуживают зрелищной игры и радующих результатов. Надеюсь, у нас всё получится», – приводит слова Иличича официальный сайт «Копера».

По итогам прошлого сезона «Копер» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Словении, заработав 66 очков.