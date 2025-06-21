ЦСКА вырвал победу у «Зенита» в концовке матча 13-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 13-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на поле в спортивном городке комплекса «Лужники» (Москва). Встреча закончилась победой красно-синих со счётом 2:1.

На 43-й минуте счёт открыла футболистка ЦСКА Татьяна Петрова. На 69-й минуте полузащитница «Зенита» Алёна Андреева забила ответный мяч. Победу москвичкам принёс гол Вероники Ермаковой, забитый на 87-й минуте. Отметим, что ЦСКА заканчивал матч вдесятером после удаления Дарьи Яковлевой на 90+1-й минуте.

После этой игры в активе ЦСКА стало 28 очков. Красно-синие находятся на второй строчке в турнирной таблице женской Суперлиги. «Зенит» после 12 матчей набрал 29 очков. Команда располагается на первом месте.