ЦСКА вырвал победу у «Зенита» в концовке матча 13-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 13-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на поле в спортивном городке комплекса «Лужники» (Москва). Встреча закончилась победой красно-синих со счётом 2:1.
На 43-й минуте счёт открыла футболистка ЦСКА Татьяна Петрова. На 69-й минуте полузащитница «Зенита» Алёна Андреева забила ответный мяч. Победу москвичкам принёс гол Вероники Ермаковой, забитый на 87-й минуте. Отметим, что ЦСКА заканчивал матч вдесятером после удаления Дарьи Яковлевой на 90+1-й минуте.
После этой игры в активе ЦСКА стало 28 очков. Красно-синие находятся на второй строчке в турнирной таблице женской Суперлиги. «Зенит» после 12 матчей набрал 29 очков. Команда располагается на первом месте.
- 21 июня 2025
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