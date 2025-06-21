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ЦСКА — Зенит, результат матча 21 июня 2025, счет 2:1, женская Суперлига 2025

ЦСКА вырвал победу у «Зенита» в концовке матча 13-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 13-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на поле в спортивном городке комплекса «Лужники» (Москва). Встреча закончилась победой красно-синих со счётом 2:1.

Россия — Суперлига (ж) . 13-й тур
21 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Петрова – 43'     1:1 Андреева – 69'     2:1 Ермакова – 87'    
Удаления: Яковлева – 90' / нет

На 43-й минуте счёт открыла футболистка ЦСКА Татьяна Петрова. На 69-й минуте полузащитница «Зенита» Алёна Андреева забила ответный мяч. Победу москвичкам принёс гол Вероники Ермаковой, забитый на 87-й минуте. Отметим, что ЦСКА заканчивал матч вдесятером после удаления Дарьи Яковлевой на 90+1-й минуте.

После этой игры в активе ЦСКА стало 28 очков. Красно-синие находятся на второй строчке в турнирной таблице женской Суперлиги. «Зенит» после 12 матчей набрал 29 очков. Команда располагается на первом месте.

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