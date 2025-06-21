Хаби Алонсо использует дроны на тренировках мадридского «Реала» — Marca

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо начал использовать беспилотники для записи своих тренировок. Об этом сообщает издание Marca. Ранее специалист не использовал дроны для наблюдения за тренировочным процессом своих подопечных.

Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. В «Королевский клуб» экс-полузащитник сборной Испании перебрался из леверкузенского «Байера», в котором работал с октября 2022 года по май 2025-го. С «Байером» Алонсо стал чемпионом и обладателем Кубка Германии — 2023/2024, а также завоевал Суперкубок Германии — 2024/2025.

В первом матче под управлением Алонсо «Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). Встреча с саудовской командой проходила в рамках 1-го тура группы H клубного чемпионата мира в США.