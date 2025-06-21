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«Милан» планирует усилиться полузащитником молодёжной сборной Испании — AS

«Милан» планирует усилиться полузащитником молодёжной сборной Испании — AS
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«Милан» работает над трансфером полузащитника «Валенсии» Хави Герры. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «россонери» предложили за игрока € 16 млн и ещё € 4 млн в качестве бонусов. «Летучие мыши» ответили отказом и потребовали около € 30 млн. Отмечается, что в случае трансфера 30% от стоимости сделки получит «Вильярреал», в молодёжной команде которого Герра ранее выступал. «Милан» хочет подписать данного футболиста и уже готовит новое предложение.

В 38 матчах прошедшего клубного сезона Герра забил три гола и отдал три результативные передачи. На данный момент Хави играет за сборную Испании на молодёжном чемпионате Европы — 2025.

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