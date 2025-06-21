Леон Классен прокомментировал свой переход в «Дармштадт 98»

Бывший защитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Леон Классен прокомментировал свой переход в немецкий «Дармштадт 98», выступающий во второй Бундеслиге. Ранее футболист выступал за датский «Лонгбю».

«Когда мне предложили контакт, мне не пришлось долго раздумывать. Моей целью всегда было вернуться в Германию. Теперь я рад возможности выступать во втором дивизионе вместе с клубом, с такими традициями, как «Дармштадт 98». То, что я с первого дня оказался в команде и смог пройти всю программу подготовки вместе с ней, очень помогло мне влиться в коллектив. У меня уже была возможность познакомиться с ребятами, и все они производят совершенно открытое впечатление. Я очень доволен условиями и своими первыми впечатлениями», — приводит слова Классена официальный сайт клуба.