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«Пари НН» предложил € 500 тыс. за нападающего сборной Мали — Africafoot

«Пари НН» предложил € 500 тыс. за нападающего сборной Мали — Africafoot
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Нижегородский «Пари НН» заинтересован в приобретении нападающего сборной Мали и болгарского «Левски» Мустафы Сангаре. Как сообщает Africafoot, российский клуб предложил € 500 тыс. за выкуп контракта игрока.

По данным источника, «Левски» готов расстаться с футболистом и выставил его на трансфер. Сангаре не входит в планы испанского главного тренера Хулио Веласкеса. Сообщается, что клуб больше не нуждается в его услугах.

В минувшем сезоне Мустафа Сангаре принял участие в 37 матчах за «Левски» во всех турнирах. На счету 26-летнего нападающего восемь забитых голов и шесть результативных передач. Контракт малийца с клубом истекает летом 2027 года.

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