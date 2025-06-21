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Румменигге: Инфантино заслуживает похвалы за клубный чемпионат мира

Румменигге: Инфантино заслуживает похвалы за клубный чемпионат мира
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Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко отозвался о клубном чемпионате мира.

«В плей-офф он станет зрелищнее. Кстати, так происходит на каждом турнире. Я был бы очень рад принять участие в подобном соревновании – тот, кто одержит победу, станет настоящим чемпионом мира среди клубов.

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В Германии сейчас склонны ко всему новому относиться с недоверием, но в заключительный день общего этапа Лиги чемпионов все с интересом наблюдали, как менялась таблица», – приводит слова Румменигге Die Welt.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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