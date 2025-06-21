Румменигге: Инфантино заслуживает похвалы за клубный чемпионат мира

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко отозвался о клубном чемпионате мира.

«В плей-офф он станет зрелищнее. Кстати, так происходит на каждом турнире. Я был бы очень рад принять участие в подобном соревновании – тот, кто одержит победу, станет настоящим чемпионом мира среди клубов.

[Президент ФИФА] Джанни Инфантино заслуживает похвалы за то, что он предложил идею и воплотил её.

В Германии сейчас склонны ко всему новому относиться с недоверием, но в заключительный день общего этапа Лиги чемпионов все с интересом наблюдали, как менялась таблица», – приводит слова Румменигге Die Welt.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.