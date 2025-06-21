Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дин Хёйсен: каждый ребёнок мечтает играть за «Реал», это величайший клуб

Дин Хёйсен: каждый ребёнок мечтает играть за «Реал», это величайший клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен поделился впечатлениями от перехода в стан «сливочных». Футболист стал игроком клуба в мае, перейдя из английского «Борнмута».

«Для меня это сбывшаяся мечта. Думаю, каждый ребёнок мечтает играть за «Реал» Мадрид. Это величайший клуб в мире, и я очень счастлив и горд быть здесь. Тут очень хороший коллектив и раздевалка очень сплочённая», — приводит слова Хёйсена Madrid Zone в социальной сети Х.

В минувшем сезоне 20-летний Хёйсен провёл за «Борнмут» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Соглашение с защитником, выступающим за сборную Испании, рассчитано до 30 июня 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что «Реал» заплатил «Борнмуту» около € 60 млн за трансфер Хёйсена.

Материалы по теме
Хаби Алонсо использует дроны на тренировках мадридского «Реала» — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android