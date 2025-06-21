Дин Хёйсен: каждый ребёнок мечтает играть за «Реал», это величайший клуб

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен поделился впечатлениями от перехода в стан «сливочных». Футболист стал игроком клуба в мае, перейдя из английского «Борнмута».

«Для меня это сбывшаяся мечта. Думаю, каждый ребёнок мечтает играть за «Реал» Мадрид. Это величайший клуб в мире, и я очень счастлив и горд быть здесь. Тут очень хороший коллектив и раздевалка очень сплочённая», — приводит слова Хёйсена Madrid Zone в социальной сети Х.

В минувшем сезоне 20-летний Хёйсен провёл за «Борнмут» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Соглашение с защитником, выступающим за сборную Испании, рассчитано до 30 июня 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что «Реал» заплатил «Борнмуту» около € 60 млн за трансфер Хёйсена.