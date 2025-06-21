Стал известен характер травмы Джамала Мусиалы в матче КЧМ «Бавария» — «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил повреждение в матче 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 с «Бока Хуниорс» (2:1). Футболист вышел на замену на 57-й минуте и покинул поле на 82-й из-за травмы. Как сообщает Sky Sport, Мусиала получил ушиб икроножной мышцы.

По данным источника, травма не является серьёзной. Сообщается, что главный тренер мюнхенцев Венсан Компани после матча также выразил осторожный оптимизм относительно состояния своего игрока, но для получения точной информации хотел бы дождаться ответа врачей.

После двух туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы C с шестью очками. Но второй строчке располагается «Бенфика», у неё четыре очка. «Бока Хуниорс» с одним очком находится на третьей строчке, а «Окленд Сити» идёт четвёртым, не набрав ни одного очка.