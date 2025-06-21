«Барселона» намерена подписать перспективного игрока «Копенгагена» — Mundo Deportivo

«Барселона» может приобрести вингера «Копенгагена» Руни Барджи. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, агент игрока уже посетил Барселону и встретился с представителями каталонского клуба. На данный момент «блауграна» оценивает варианты: подписать игрока в январе в качестве свободного агента либо приобрести его прямо сейчас за € 2-3 млн. Контракт футболиста с датским коллективом рассчитан до конца 2025 года.

Барджи родился в Кувейте, но выступает за молодёжную национальную команду Швеции. В составе своей нынешней команды Руни трижды становился чемпионом Дании и дважды брал Кубок страны.