Суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Квинси Промеса

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Руководитель отдела коммуникаций и информации Апелляционного суда Амстердама Анья Зандберген сообщила, что срок предварительного заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса был продлён.

«Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения был продлён», — приводит слова Зандберген «РИА Новости Спорт».

Ранее Промес прибыл в международный аэропорт Амстердама «Схипхол», откуда он в сопровождении национальной жандармерии Нидерландов отправился в тюремный комплекс.

Суммарно Промес приговорён к лишению свободы на 7,5 года. Если апелляция стороны игрока не будет удовлетворена, он сможет выйди по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года. 33-летний футболист был отправлен из Дубая (ОАЭ) в Нидерланды на чартерном частном самолёте.