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Тренер «Реала» Алонсо предположил, когда Килиан Мбаппе сможет выйти на поле

Тренер «Реала» Алонсо предположил, когда Килиан Мбаппе сможет выйти на поле
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Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выразил надежду на то, что нападающий Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 27 июня. Ранее французский футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мбаппе сейчас снова вернулся в отель, он покинул больницу, так что посмотрим. Думаю, его участие в воскресной игре будет затруднено, но мы надеемся, что сможем рассчитывать на него в следующем матче», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

Завтра, 22 июня, «Реал» сыграет с мексиканской «Пачукой» в рамках 2-го тура клубного чемпионата мира. Начало игры — в 22:00 мск.

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