«Торпедо» не сумело обыграть «Шинник» в первом контрольном матче межсезонья

Сегодня, 21 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московское «Торпедо» и ярославский «Шинник». Игра проходила в закрытом режиме и завершилась вничью со счётом 1:1.

На первой минуте счёт в матче открыл нападающий «Шинника» Альбек Гонгапшев. Автозаводцы отыгрались на 36-й минуте. Отличился защитник Вадим Чурилов.

Напомним, московское «Торпедо» по итогам прошлого сезона завоевало право на выступление в Российской Премьер-Лиге, заняв второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Подопечные Олега Кононова заработали 65 очков. «Шинник» завершил сезон на 14-й строчке, набрав 35 очков.