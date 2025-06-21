Рашфорд высказался о желании играть за «Барселону»

27-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд дал комментарий на тему желания перейти в «Барселону». Футболиста спросили о возможности играть вместе с нападающим каталонцев Ламином Ямалем.

«Да, разумеется. Каждый хочет играть с лучшими, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рашфорда The Sun со ссылкой на YouTube-канал xBuyer.

На данный момент футболист находится в отпуске в Испании. Нападающий заявил, что ему нравится эта страна, а также упомянул бывшего футболиста сборной Франции Тьерри Анри, который выступал в Англии за «Арсенал», а в Испании — за «Барселону».

Нынешний контракт игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года.