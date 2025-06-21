Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд высказался о желании играть за «Барселону»

Рашфорд высказался о желании играть за «Барселону»
Комментарии

27-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд дал комментарий на тему желания перейти в «Барселону». Футболиста спросили о возможности играть вместе с нападающим каталонцев Ламином Ямалем.

«Да, разумеется. Каждый хочет играть с лучшими, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рашфорда The Sun со ссылкой на YouTube-канал xBuyer.

На данный момент футболист находится в отпуске в Испании. Нападающий заявил, что ему нравится эта страна, а также упомянул бывшего футболиста сборной Франции Тьерри Анри, который выступал в Англии за «Арсенал», а в Испании — за «Барселону».

Нынешний контракт игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года.

Материалы по теме
«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android