Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Сьона»: ведём переговоры с клубом из России о проведении товарищеского матча

Президент «Сьона»: ведём переговоры с клубом из России о проведении товарищеского матча
Комментарии

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что клуб ведёт переговоры с неназванным российским клубом о проведении товарищеского матча.

«Мы ведём переговоры с одним из российских клубов о проведении товарищеского матча. Пока не буду раскрывать команду. Как только мы всё согласуем, обязательно об этом сообщим. Пока у нас только общение на тему того, возможно ли это организовать», — приводит слова Константина Sport24.

Напомним, в составе «Сьона» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
Антон Миранчук высказался о мотивации выступать за сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android