Президент «Сьона»: ведём переговоры с клубом из России о проведении товарищеского матча

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что клуб ведёт переговоры с неназванным российским клубом о проведении товарищеского матча.

«Мы ведём переговоры с одним из российских клубов о проведении товарищеского матча. Пока не буду раскрывать команду. Как только мы всё согласуем, обязательно об этом сообщим. Пока у нас только общение на тему того, возможно ли это организовать», — приводит слова Константина Sport24.

Напомним, в составе «Сьона» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.