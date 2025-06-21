Беллингем отметился дебютным голом за «Боруссию» Д во втором матче за клуб
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Английский полузащитник Джоб Беллингем забил первый мяч за дортмундскую «Боруссию». На 45-й минуте матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Мамелоди Сандаунз» полузащитник поразил ворота соперников, забив третий мяч «Боруссии». На момент написания новости счёт 3:1 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
3 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рибейро – 11' 1:1 Нмеча – 16' 1:2 Гирасси – 34' 1:3 Беллингем – 45' 1:4 Мудау – 60' 2:4 Рейнерс – 62' 3:4 Мотиба – 90'
Джоб Беллингем перебрался в «Боруссию» из английского «Сандерленда» в специальное трансферное окно перед стартом КЧМ. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 30,5 млн. Матч с «Мамелоди Сандаунз» стал для него вторым в составе нового клуба. Ранее за «Боруссию» выступал старший брат футболиста Джуд Беллингем.
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