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Беллингем отметился дебютным голом за «Боруссию» Д во втором матче за клуб

Беллингем отметился дебютным голом за «Боруссию» Д во втором матче за клуб
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Английский полузащитник Джоб Беллингем забил первый мяч за дортмундскую «Боруссию». На 45-й минуте матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Мамелоди Сандаунз» полузащитник поразил ворота соперников, забив третий мяч «Боруссии». На момент написания новости счёт 3:1 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
3 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рибейро – 11'     1:1 Нмеча – 16'     1:2 Гирасси – 34'     1:3 Беллингем – 45'     1:4 Мудау – 60'     2:4 Рейнерс – 62'     3:4 Мотиба – 90'    

Джоб Беллингем перебрался в «Боруссию» из английского «Сандерленда» в специальное трансферное окно перед стартом КЧМ. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 30,5 млн. Матч с «Мамелоди Сандаунз» стал для него вторым в составе нового клуба. Ранее за «Боруссию» выступал старший брат футболиста Джуд Беллингем.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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