Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: Соболев — серьёзный человек, зачем ему подставляться?

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: Соболев — серьёзный человек, зачем ему подставляться?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал ситуацию в московском клубе. Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Я не до конца верю, что руководители «Торпедо» могли допустить попытку влияния на результат матча. Соболев — достаточно серьёзный руководитель, и опускаться до подкупа судей… Зачем ему подставляться? Не очень в это верю. Директор клуба пусть на меня не обижается, но он очень молодой человек — ни авторитета, ни опыта. Кто с ним вообще будет вести диалог?

Думаю, что за этим стоит что-то другое. Может, что-то из бизнеса или ещё что-нибудь касающееся Соболева. Он человек с опытом, руководитель строительной корпорации. Не могу понять, зачем ему это надо. Хочется послушать, он он сам скажет в свою защиту, что скажет генеральный директор — пусть они что-то говорят.

А так, я не могу поверить в то, что руководители «Торпедо» могли на такое пойти. Необходимости-то не было. «Торпедо» шло в лидерах, по игре были достойны второго места. Не могу понять», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Акционера «Торпедо» отправили под арест на два месяца! Что теперь будет с клубом? LIVE
Live
Акционера «Торпедо» отправили под арест на два месяца! Что теперь будет с клубом? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android