Экс-президент «Торпедо» Тукманов: Соболев — серьёзный человек, зачем ему подставляться?

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал ситуацию в московском клубе. Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Я не до конца верю, что руководители «Торпедо» могли допустить попытку влияния на результат матча. Соболев — достаточно серьёзный руководитель, и опускаться до подкупа судей… Зачем ему подставляться? Не очень в это верю. Директор клуба пусть на меня не обижается, но он очень молодой человек — ни авторитета, ни опыта. Кто с ним вообще будет вести диалог?

Думаю, что за этим стоит что-то другое. Может, что-то из бизнеса или ещё что-нибудь касающееся Соболева. Он человек с опытом, руководитель строительной корпорации. Не могу понять, зачем ему это надо. Хочется послушать, он он сам скажет в свою защиту, что скажет генеральный директор — пусть они что-то говорят.

А так, я не могу поверить в то, что руководители «Торпедо» могли на такое пойти. Необходимости-то не было. «Торпедо» шло в лидерах, по игре были достойны второго места. Не могу понять», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.