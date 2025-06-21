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Стало известно, когда ван Нистелрой покинет «Лестер Сити» — The Sun

Стало известно, когда ван Нистелрой покинет «Лестер Сити» — The Sun
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Главный тренер «Лестер Сити» Руд ван Нистелрой покинет свой пост с наступлением июля. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, специалист уйдёт из клуба с началом нового отчётного периода. «Лисы» уже ищут замену специалисту. «Лестер Сити» придётся дождаться нового отчётного периода, чтобы официально прекратить трудовые отношения с ван Нистелроем, поскольку ранее в рамках этого же периода был уволен Стивен Купер.

Ван Нистелрой возглавил «Лестер» в ноябре прошлого года, под руководством специалиста команда заняла 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетела в Чемпионшип.

В качестве основного претендента на пост главного тренера команды упоминается Шон Дайч, ранее работавший в «Эвертоне».

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