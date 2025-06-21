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Тукманов: если в деле «Торпедо» участвовал «Оренбург», весь футбол надо разогнать

Тукманов: если в деле «Торпедо» участвовал «Оренбург», весь футбол надо разогнать
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов усомнился в том, что «Оренбург» может быть замешан в деле против руководства столичной команды. Ранее суд арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

— Адвокат Соболева предполагает, что в деле «Торпедо» мог участвовать «Оренбург».
— Не думаю, что это возможно. Всё-таки есть корпоративная этика. Руководители клубов — достаточно закрытый круг людей, их там всего три десятка человек. Они друг друга знают. И если принимать эту версию, тогда вообще надо разогнать весь футбол к чёртовой матери. Мы пока строим предположения, но пока я не верю в эти обвинения, — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — 2024/2025 и квалифицировалось в Российскую Премьер-Лигу. «Оренбург» вылетел из РПЛ, финишировав на 15-й строчке.

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