«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д: Рейнерс забил второй гол африканцев на 62-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встречаются клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, США. На момент написания новости счёт 4:2 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
3 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рибейро – 11' 1:1 Нмеча – 16' 1:2 Гирасси – 34' 1:3 Беллингем – 45' 1:4 Мудау – 60' 2:4 Рейнерс – 62' 3:4 Мотиба – 90'
На 62-й минуте форвард африканцев Икраам Рейнерс забил второй мяч своей команды.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
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