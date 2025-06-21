«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д: Рейнерс забил второй гол африканцев на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встречаются клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, США. На момент написания новости счёт 4:2 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте форвард африканцев Икраам Рейнерс забил второй мяч своей команды.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.