«Црвена Звезда» объявила о переходе экс-защитника «Тоттенхэма»

Сербская «Црвена Звезда» официально объявила о подписании контракта с 29-летним защитником Милошем Вельковичем, ранее выступавшим за «Тоттенхэм» и «Вердер».

Сообщается, что футболист сборной Сербии подписал с клубом трёхлетний контракт и будет выступать под 13-м номером.

Велькович родился в Швейцарии и является воспитанником академии «Базеля». В 2011 году Милош оказался в системе «Тоттенхэма», где провёл пять лет. За основную команду «шпор» футболист провёл три матча. С 2016 по 2025 год игрок выступал за бременский «Вердер». В составе немецкого клуба Велькович сыграл 243 матча, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач.