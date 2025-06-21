«Боруссия» Д победила «Мамелоди Сандаунз» в матче КЧМ с семью забитыми мячами

Завершился матч 2-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встречались клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, США. Победу со счётом 4:3 одержали футболисты европейской команды.

На 11-й минуте вингер африканцев Лукас Рибейро открыл счёт. На 16-й минуте полузащитник «Боруссии» Феликс Нмеча восстановил равенство на табло. На 34-й минуте нападающий Серу Гирасси вывел дортмундцев вперёд. На 45-й минуте полузащитник Джоб Беллингем забил третий мяч своей команды. На 60-й минуте защитник «Мамелоди Сандаунз» Хулисо Мудау поразил собственные ворота. На 62-й минуте его одноклубник Икраам Рейнерс отыграл один мяч. На 90-й минуте нападающий африканской команды Лебо Мотиба сократил отставание до минимального.

«Боруссия» возглавляет группу F с четырьмя очками после двух туров. «Мамелоди Сандаунз» располагается на второй строчке, набрав три очка.