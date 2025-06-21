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Мамелоди Сандаунз — Боруссия Д, результат матча 21 июня 2025, счёт 3:4, Клубный ЧМ 2025 года

«Боруссия» Д победила «Мамелоди Сандаунз» в матче КЧМ с семью забитыми мячами
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Завершился матч 2-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встречались клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, США. Победу со счётом 4:3 одержали футболисты европейской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
3 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рибейро – 11'     1:1 Нмеча – 16'     1:2 Гирасси – 34'     1:3 Беллингем – 45'     1:4 Мудау – 60'     2:4 Рейнерс – 62'     3:4 Мотиба – 90'    

На 11-й минуте вингер африканцев Лукас Рибейро открыл счёт. На 16-й минуте полузащитник «Боруссии» Феликс Нмеча восстановил равенство на табло. На 34-й минуте нападающий Серу Гирасси вывел дортмундцев вперёд. На 45-й минуте полузащитник Джоб Беллингем забил третий мяч своей команды. На 60-й минуте защитник «Мамелоди Сандаунз» Хулисо Мудау поразил собственные ворота. На 62-й минуте его одноклубник Икраам Рейнерс отыграл один мяч. На 90-й минуте нападающий африканской команды Лебо Мотиба сократил отставание до минимального.

«Боруссия» возглавляет группу F с четырьмя очками после двух туров. «Мамелоди Сандаунз» располагается на второй строчке, набрав три очка.

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